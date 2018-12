Sofia Pizzoni vince all’Itf East Africa Junior Circuit Under 18 di Nairobi

Al termine di una settimana esaltante la nostra Sofia Pizzoni si aggiudica il titolo nel torneo ITF East Africa Junior Circuit Under 18 di Nairobi(Kenya), e si regala il primo successo in carriera in un ITF Junior.

Sofia, nella finale di questa mattina, ha sconfitto l’ austriaca Stefanie Auer, testa di serie n.9, con il punteggio di 63 62. In precedenza la forte giocatrice folignate ha sconfitto ai quarti di finale la testa di serie n.1 Aisha NIYONKURU in un crescendo di prestazioni sempre più convincenti.

“Sono molto felice e soddisfatta del torneo – ha dichiarato Sofia al termine della premiazione – in quanto ho giocato molto bene dalla prima all’ultima partita. Non è stato facile abituarsi ai campi con una terra così diversa dalla nostra. Giorno dopo giorno ho preso sempre più fiducia e convinzione e sono arrivata a giocare il mio miglior tennis. Dai quarti di finale in poi ho alzato sempre di più il mio livello di gioco, arrivando in finale convinta di potercela fare. Ho dato sempre il massimo e vincere questo torneo è stato molto appagante”.

A seguire Sofia Pizzoni e gli altri ragazzi della Tennis Training (Giuseppe Bonaiuti, Alexander Gammariello e Riccardo Rotilio) c’era il maestro della TTS Marco Marcelli:

“Secondo me sono state due buonissime settimane per tutti i ragazzi. Anche i maschi hanno giocato due buoni tornei. C’è da considerare che per molti è stata la prima occasione di giocare due tornei consecutivi e così distanti dall’Italia, poi in condizioni così particolari (terra molto diversa e palle durissime ndr). Tutti hanno giocato tante partite e hanno conquistato punti per la classifica itf”.

Tornando alla Pizzoni le condizioni particolari l’hanno colta un po’ di sorpresa nella prima settimana. Poi però è stata bravissima a riprendersi.

“Sofia, credo, abbia avuto bisogno del primo torneo per ambientarsi e per prendere le misure. Poi la seconda settimana ha giocato sempre meglio partita dopo partita fino a giocare le ultime tre davvero molto molto bene”.

Finale:

Sofia PIZZONI (ITA) – Stefanie AUER (AUT) [9] 6-3 6-2

Semifinale:

Sofia PIZZONI (ITA) – Vineetha MUMMADI (IND) [13] 3-6 7-5 6-2

Quarti di finale:

Sofia PIZZONI (ITA) – Aisha NIYONKURU (BDI) [1 2-6 7-5 6-1

Terzo Turno :

Sofia PIZZONI (ITA) – Meshkatolzahra SAFI (IRI) 6-1 6-2

Secondo turno:

Sofia PIZZONI (ITA) – Victoria SASINKA (USA) [10] 6-1 6-3

Primo turno:

Sofia PIZZONI (ITA)- Esther MIHESO (KEN) 6-0 6-0

FOTO: