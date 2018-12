Australian Open Play-Off Asia/Oceania, torneo maschile: Zhe Li e Ze Zhang in finale

Si conoscono i nomi dei due finalisti degli Australian Open Play-Off 2019, in corso di svolgimento fino a domani in quel di Zhuhai. A lottare con l’obiettivo di conquistare una wild card per il tabellone principale del primo Slam stagionale saranno i cinesi Zhe Li e Ze Zhang, rispettivamente terzo e secondo favorito del seeding.

Zhe Li, classe 1986, vanta un best ranking al n.210 ATP nel 2016 ed attualmente è alla posizione numero 256. In stagione ha conquistato tre titoli Futures, uno in Giappone e due in Cina. Nel corso della settimana ha sconfitto il connazionale Jie Cui per 7-6(6) 6-1, il sudcoreano Yungseong Chung per 6-4 6-4 e, in semifinale, il numero uno del torneo Duckhee Lee col punteggio di 7-6(5) 6-3.

Ze Zhang è nato nel 1990 a Nanjing ed è attualmente alla posizione numero 220 della classifica ATP. Vanta un best ranking al n.148 nel 2013 ed in stagione ha vinto il torneo Challenger di Chengdu in singolare, oltre a ben sette tornei di doppio assieme al connazionale Gong. Ha partecipato per ben due volte agli Australian Open, uscendo sconfitto al primo turno in entrambe le occasioni (nel 2014 e nel 2015).

Nel corso della settimana ha battuto Sidharth Rawat per 6-4 6-2, Colin Sinclair per 6-1 6-1 e Kaichi Uchida per 6-4 6-1.

SEMIFINALI

Zhe Li (3,CHN) b. Duckhee Lee (1,KOR) 7-6(5) 6-3

Ze Zhang (2,CHN) b. Kaichi Uchida (6,JPN) 6-4 6-1