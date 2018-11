Termina la carriera da giudice di sedia per Jake Garner

Il 2018 è stato l’ultimo anno di carriera da giudice di sedia per lo statunitense Jake Garner che, dunque, da gennaio non sarà più sul seggiolone in occasioni dei tornei del Grande Slam o per le sfide di Coppa Davis/Fed Cup. Si conosce già la sua attività futura: entrerà a far parte dell’USTA (United States Tennis Association), all’interno della quale più precisamente ricoprirà il ruolo di Senior Manager.

Jake Garner, nel corso della sua lunga carriera da giudice di sedia durata ben dodici anni, ha arbitrato diciotto finali Slam (ben 11 finali del singolare maschile), quattro finali di Coppa Davis ed una finale di Fed Cup ed era inserito tra i trentadue arbitri “Gold Badge”. Come se non bastasse, è stato protagonista della finale delle Olimpiadi di Pechino 2008 tra Rafael Nadal e Fernando Gonzalez.