Lleyton Hewitt cerca di spronare Krygios e parla di A. Zverev come esempio da seguire

Lleyton Hewitt ha parlato di Nick Kyrgios e del modello Zverev che Nick dovrebbe seguire: “Il tempo scorre. Lui ne ha ancora, assolutamente, ma per tenere il passo degli altri deve fare molto di più. Basta pensare a dov’è oggi Zverev. Ha fatto tutto bene, è un professionista esemplare, ha lavorato in maniera incredibile e merita di stare in vetta insieme agli altri”.