A 26 anni si ritira Bojana Jovanovski: “non ho avuto altra scelta che il ritiro.”

L’ex n.32 del mondo Bojana Jovanovski ha annunciato il ritiro dal tennis nella giornata di ieri.

La 26 enne serba ha pubblicato due lunghi messaggi in inglese ed in serbo su Facebook per annunciare questa scelta.

“Il primo capitolo della mia vita professionale è finito, la mia carriera da giocatrice professionista è conclusa”, ha scritto.

“Dopo molte riflessioni e numerosi infortuni e operazioni, è stato molto difficile per me prendere una decisione definitiva. Sono ancora molto appassionata di questo sport ma il mio fisico non può più seguirlo.”

“Dato che non posso più allenarmi e giocare come facevo un tempo, dare il massimo e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, non ho avuto altra scelta che il ritiro.”