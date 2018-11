Hyeon Chung e l’obiettivo principale del 2019: “miro a finire la stagione 2019 senza infortuni”

“Cercherò di dare il massimo e miro a finire la stagione 2019 senza infortuni.

Ci sono tante cose che dovrei migliorare, comunque la mia priorità assoluta è prevenire gli infortuni.

È stato molto doloroso perdere contro Federer all’Australian Open in quel modo, comunque ho dato il massimo. Mi trovavo in una situazione tale da non poter continuare il match. In ogni caso, giocare una semifinale a livello Slam è stata una delle migliori esperienze della mia carriera”.

“Iniziare la stagione al Mubadala World Tennis Championship è molto importante, è un torneo significativo per me perchè si gioca in condizioni di superficie e meteo simili a quelle degli Australian Open”.