Australian Open Play-Off Asia/Oceania, torneo femminile: concluse le “quali”, Shuai Peng è la favorita

Hanno preso il via nella mattinata di oggi, martedì 27 novembre, i Play-Off Asia/Oceania per gli Australian Open 2019: in palio c’è una wild card per il primo Slam stagionale, che si disputerà a Melbourne Park dal 14 al 27 gennaio.

Allo Zhuhai Hengqin International Tennis Centre di Zhuhai (Cina), è stato il turno delle qualificazioni femminili: si sono disputati quattro incontri, che hanno consentito a Kai Chen Chang, Mana Ayukawa, Mai Hontama e Chihiro Muramatsu di strappare il pass per il tabellone principale, capitanato dalle prime due favorite Shuai Peng e Su Jeong Jang.

TURNO DECISIVO QUALIFICAZIONI:

Kai Chen Chang (TPE) b. Erika Sema (1,JPN) 6-2 6-7(7) 6-1

Mana Ayukawa (JPN) b. Moyuka Uchijima (2,JPN) 6-3 7-5

Mai Hontama (3,JPN) b. Rika Fujiwara (JPN) 5-7 6-3 6-3

Chihiro Muramatsu (4,JPN) b. Xuliu Sun (CHN) 6-1 6-3

TABELLONE PRINCIPALE

Shuai Peng (1,CHN) vs Miharu Imanishi (JPN)

Abigail Tere-Apisah (PNG) vs Hiroko Kuwata (6,JPN)

Peangtarn Plipuech (4,THA) vs Xiaodi You (CHN)

Ao Gai (CHN) vs Mai Minokoshi (5,JPN)

Pranjala Yadlapalli (7,IND) vs Mana Ayukawa (Q,JPN)

Chihiro Muramatsu (Q,JPN) vs Fang Ying Xun (3,CHN)

Xinyu Wang (8,CHN) vs Kai Chen Chang (Q,TPE)

Mai Hontama (Q,JPN) vs Su Jeong Jang (2,TPE)