Fabio Fognini e Emporio Armani insieme nel 2019 (anche per l’intimo insieme a Flavia Pennetta)

Fabio Fognini ha annunciato il suo nuovo sponsor tecnico per il 2019 che sarà Emporio Armani.

Fognini insieme a Flavia Pennetta sarà la “Star” anche per la biancheria intima.

Italian tennis stars @fabiofogna and @flavia_pennetta are the new faces of #EA7 and #EmporioArmani Underwear for 2019. pic.twitter.com/6waJJIWvnH

— Emporio Armani (@emporioarmani) 27 novembre 2018