Gerard Piqué ed il cambio del formato della Davis: ” abbiamo tanti tennisti dalla nostra parte, come Rafael Nadal, Dominic Thiem e Marin Cilic”

Gerard Piqué, il promotore della nuova versione della Coppa Davis, che debutterà nel 2019 a Madrid, non è a Lille a causa di impegni professionali nei confronti del suo Barcellona, ma non manca di segnare l’agenda con interviste. Il calciatore spagnolo insiste che il modello che ha proposto di riformare la Davis è molto buono.

“Ci sono molti giocatori che non giocano la Davis. Una competizione di 118 anni non può essere contestata dalla seconda riga ed io voglio cambiarla. Ho parlato con l’ITF e ho proposto una modifica al formato. Abbiamo bisogno dei migliori tennisti per far si che la competizione abbia successo e abbiamo tanti tennisti dalla nostra parte, come Rafael Nadal, Dominic Thiem e Marin Cilic. Altri preferiscono un altro format, ma alcuni dovranno essere sacrificati “, ha detto lo spagnolo, riferendosi chiaramente a Novak Djokovic e Roger Federer.