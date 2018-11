Da Andria: Filippo Baldi vola in semifinale

Va avanti l’ultimo rappresentate azzurro rimasto in gara nel Challenger Atp di Andria e Castel del Monte. Filippo Baldi è il quarto semifinalista del torneo. Ha superato in tre set l’ucraino Iliya Marchenko: il 22enne milanese era partito meglio, chiudendo il primo parziale sul 62, per poi incassare il ritorno dell’ucraino che ha portato a casa il secondo set per 26. Qui Baldi ha reagito, conquisto il terzo per 75. Baldi sfiderà il francese Quentin Halys, testa di serie numero 6 del torneo, passato tra i Top 4 grazie al forfait di Roberto Marcora, suo avversario, nei quarti per infortunio.

Designati i finalisti del Doppio: nella partita di domani alle 14.30, che inaugurerà il penultimo giorno del Challenger, di fronte ci saranno la coppia polacca formata da Karol Drzewiecki e Szymon Walkow, che hanno superato in tre parziali (63, 36, 6-10) il duo composto dal portoghese Goncalo Oliveira e dal ceco Zdenek Kolar. Affronteranno al Palasport di Corso Germania lo svizzero Marc-Andrea Huesler e l’olandese David Pel, vittoriosi in due parziali (75, 64) sul duo Ignatik-Uzhylovskyi. Di seguito il programma di domani. Ingresso gratuito.

Palasport – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Karol Drzewiecki / Szymon Walkow vs Marc-Andrea Huesler / David Pel

2. [1] Ugo Humbert vs Kevin Krawietz (non prima ore: 16:00)

3. [6] Quentin Halys vs [8] Filippo Baldi