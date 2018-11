I piani di Roger Federer nell’off-season. A metà dicembre deciderà se giocare la stagione su terra rossa

Dopo la sua partecipazione alle Finals, Roger Federer è andato immediatamente in vacanza con la sua famiglia, per riposare e riprendersi dalla stanchezza di una stagione molto intensa e che ha avuto come apice il successoall’Australian Open.

Lo svizzero sarà con la famiglia in vacanza per 14 giorni e nella prima settimana di dicembre sarà, come tradizione, a Dubai, dove inizierà gli allenamenti per il 2019.

In quei primi giorni sarà con il suo allenatore Severin Luthi e con il preparatore atletico Pierre Paganini. Ivan Ljubicic arriverà più tardi. Il piano è di allenarsi con alcuni tennisti: Marius Copil è già confermato.

In questa fase, l’obiettivo principale di Federer è quello di lavorare sul gioco a rete per diventare più aggressivo e recuperare dai problemi alla mano destra, dal momento che, come lui stesso ha ammesso, ha avuto dei problemi in questi ultimi mesi.

Durante le prime due settimane di dicembre, una decisione molto importante sarà presa: deciderà o meno se giocare la stagione su terra battuta.

Se deciderà di giocare su terra, verrà fatto un piano specifico per rafforzare le gambe al fine di proteggere le ginocchia. Federer rimarrà a Dubai fino a Natale e poi andrà a Perth per giocare la Hopman Cup, che inizierà il 30 dicembre. Roger ripeterà la strategia delle ultime due stagioni e, come tutti sappiamo, si è conclusa con lo stesso risultato: il titolo all’Australian Open.