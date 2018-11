Filip Krajinovic e l’obiettivo di diventare n.1 del mondo

Filip Krajinovic ha parlato della sua stagione 2018 e dei suoi obiettivi futuri.

“È stato un anno molto difficile per me a livello professionale. Niente è andato come pensavo o credevo. Dopo l’emozionante finale raggiunta a Parigi-Bercy, ho lavorato duramente per disputare un ottimo 2018, cosa che mi aspettavo di fare onestamente, ma durante la off-season ho subito un infortunio e tutto è andato male.

Dopo il recupero sono tornato, ma la stagione era praticamente finita. Non è così male aver concluso l’anno da numero 94 del mondo considerando quanto ho giocato. Nel 2019, non difenderò molti punti e avrò molto margine di miglioramento.

Ho deciso di trasferirmi a Monte Carlo e iniziare a lavorare con Thomas Johansson. Abbiamo firmato l’accordo, abbiamo concordato tutti i dettagli e siamo pronti ad iniziare. Il mio obiettivo è diventare il numero uno del mondo.

So che posso farcela e quindi non la considero una missione impossibile”