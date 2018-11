Roger Federer ritornerà a giocare su terra nel 2019? Severin Luthi apre a questa possibilità (Sondaggio)

Dopo la stagione di Roger Federer, uno dei grandi dilemmi per i fans del campione svizzero è tornato sul tavolo: Roger giocherà o non giocherà su terra nel 2019? Da segnalare che Federer non gioca su terra dal 2016.

Severin Luthi, uno dei coach del campione svizzero, ha rilasciato un’intervista in cui ha lasciato aperta questa possibilità. “Ciò che è buono per lui ora non possiamo saperlo tra tre mesi. Riflettiamo” – ha ammesso l’allenatore.

“Più avanti si va con l’età e più dura diventa fermarsi. Una delle possibili soluzioni è il ritorno sulla terra. Un’altra opzione potrebbe essere quella di aggiungere uno o due blocchi di allenamento mentre è fuori competizione. I miracoli non esistono. Discutiamo, vediamo e ci adattiamo “, confessa Luthi.

Roger Federer giocherà su terra nel 2019? Si

No

Solo il Roland Garros View Results