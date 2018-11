Alexander Zverev: “Dispiaciuto per la reazione del pubblico, spero non fischino anche domani”

Alexander Zverev si è qualificato all’ultimo atto delle ATP Finals 2018: il tennista tedesco, classe 1997, ha vinto un incontro non senza polemiche contro Roger Federer. Episodio controverso nel corso del tiebreak della seconda frazione, con il giocatore di Amburgo che ha fermato il gioco a causa di un raccattapalle colpevole di essersi fatto sfuggire una pallina dalle mani.

Il pubblico della O2 Arena, apertamente schierato dalla parte dello svizzero, non ha gradito la decisione del tedesco, riempito di fischi sino al termine della partita e addirittura nel corso dell’intervista post-match: “Sono dispiaciuto per la reazione del pubblico; forse non hanno capito esattamente cos’è successo, ma posso dire che è stata una situazione difficile per tutti. Ci sono tanti tifosi di Federer perché è uno dei più grandi tennisti della storia“.

“Il raccattapalle ha perso la pallina e non ho gradito il rimbalzo, ma vorrei comunque scusarmi per quanto accaduto. L’aver realizzato un ace nella ripetizione del punto non mi ha sicuramente aiutato. Domani tornerò in campo per la finale, ma spero che il pubblico non mi fischi nuovamente: sono cose che mi irritano, soprattutto perché non ho fatto nulla di male“, ha concluso.