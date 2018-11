Challenger Andria: LIVE i risultati del DAY 1 di Qualificazione

Palasport – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Volodoymyr Uzhylovskyi vs Illya Marchenko



2. Lorenzo Frigerio vs [WC] Giorgio Ricca



3. Tobias Simon vs [WC] Savino Lapalombella



4. [WC] Giacomo Dambrosi vs [6] Alexandar Lazov



5. [WC] Giuseppe Tresca vs Joshua Paris



6. [2] Aldin Setkic vs Dragos Nicolae Madaras



Via delle Querce – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Mirko Cutuli vs Bogdan Ionut Apostol



Qualificazioni

(1) Bega, Alessandro vs Bye

Turchetti, Nicolo vs Bye

Uzhylovskyi, Volodoymyr vs Marchenko, Illya

Bye vs (8) Avidzba, Alen

(2) Setkic, Aldin vs Bye

Madaras, Dragos Nicolae vs Bye

Bye vs (WC) Dambrosi, Giacomo

Bye vs (6) Lazov, Alexandar

(3) Huesler, Marc-Andrea vs Bye

(WC) Tresca, Giuseppe vs Paris, Joshua

Simon, Tobias vs (WC) Lapalombella, Savino

Bye vs (5) Gojo, Borna

(4) Erler, Alexander vs Bye

(WC) Cutuli, Mirko vs Apostol, Bogdan Ionut

Frigerio, Lorenzo vs (WC) Ricca, Giorgio

Bye vs (7) Celikbilek, Altug