Alexander Zverev: “In semifinale contro il miglior giocatore al mondo”

Alexander Zverev ha sconfitto John Isner nell’ultima giornata del Gruppo Kuerten ed ha strappato il pass per le semifinali delle ATP Finals 2018: domani affronterà lo svizzero Roger Federer, che ha concluso la sua avventura nel Gruppo Hewitt in testa alla classifica davanti a Kevin Anderson.

Il tennista tedesco, classe 1997, è il più giovane semifinalista del Masters di fine anno da nove stagioni a questa parte: il nativo di Amburgo, che nel corso dell’incontro odierno ha avuto dalla sua parte il maggior numero di spettatori presenti sulle tribune della O2 Arena di Londra, si è ritenuto soddisfatto per aver centrato l’ultimo atto della manifestazione tennistica più importante della stagione.

“E’ ovviamente una cosa bella riuscire ad arrivare in semifinale, ma il torneo non è finito. Sono in semifinale, sono rimasti solo grandissimi avversari e domani giocherò contro il miglior giocatore al mondo, Roger Federer. So che sarà una partita molto difficile ma spero di proseguire il mio cammino fino a domenica“, ha commentato.

“Roger è un giocatore temibile, a maggior ragione su una superficie come questa. Si esalta sui campi veloci, specialmente al coperto, ed è un tennista davvero incredibile“, ha concluso, in conferenza stampa, il teutonico.