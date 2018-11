Challenger Pune: Il Tabellone di Qualificazione. Al via Francesco Vilardo

Challenger Pune CH | Cemento | $50.000

Center Court – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. Sidharth Rawat vs [7] Sanjar Fayziev

2. N Vijay Sundar Prashanth vs [WC] Siddanth Banthia

3. Abhinav Sanjeev Shanmugam vs Rio Noguchi

4. [WC] Dhruva Mulye vs [6] Sebastian Fanselow

Court 2 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Jayesh Pungliya vs Danylo Kalenichenko

2. [2] Liam Broady vs Ben Patael

3. [4] Antoine Escoffier vs Mick Lescure

4. Suraj R Prabodh vs [5] Benjamin Hassan

Court 1 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Nicola Kuhn vs Khumoyun Sultanov

2. Nitin Kumar Sinha vs Youssef Hossam

3. Miliaan Niesten vs [WC] Dhruv Sunish

4. Manish Sureshkumar vs Luke Saville (non prima ore: 10:00)

Court 3 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. Francesco Vilardo vs [WC] Tejas Chaukulkar

2. Jurabek Karimov vs [8] Viktor Durasovic

3. [3] Zsombor Piros vs Lucas Gerch

4. Chien-hsun Lo vs [WC] Dalwinder Singh