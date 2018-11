C’erano anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego all’Università dell’ATP. Insegnante d’eccezione Ivan Lendl

Come ogni anno, parallelamente alle ATP Finals di Londra, l’ATP ospita anche un incontro (L’università dell’ATP) in cui alcuni giocatori ricevono una serie di consigli dove possono imparare di più sulla loro vita nel circuito: le regole ATP, come risparmiare e investire i propri soldi, le comunicazioni, i rapporti con i media, la lotta alla corruzione e l’antidoping e altre questioni.

Quest’anno i ragazzi hanno avuto come professore Ivan Lendl, che ha offerto diversi consigli sulla sua esperienza nel circuito maggiore. Tra i tanti giovani che hanno partecipato a questo incontro ci sono Munar, De Miñaur, Kecmanovic, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Ricardo Ojeda.