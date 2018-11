Dalla Serie A1: Martedì il sorteggio delle semifinali

Dopo la qualificazione ottenuta con una giornata di anticipo, il Park Tennis Club Genova guarda oggettivamente con maggior interesse al sorteggio delle Semifinali del Campionato Nazionale di Serie A1 Maschile, previsto martedì a Roma, piuttosto che all’ultima gara interna contro Messina in calendario domenica mattina in via Zara (inizio match alle 10).

Alla fase successiva, oltre al Park, si sono già qualificate le due temibili corazzate romane, Aniene e Parioli mentre è ancora da chiarire la situazione nel Girone 3, dove l’Angiulli Bari, nel caso battesse domenica il fanalino di coda Palermo (0 punti), taglierebbe clamorosamente fuori dalla lotta il Tennis Club Italia di Forte dei Marmi. Allo stato attuale tra l’altro il Park è la squadra che ad oggi si è meglio comportata durante il campionato, grazie ai 23 match vinti contro 13 persi, gli si avvicina il Parioli con una differenza di 20/12.

Domenica contro Messina scenderanno in campo Giannessi, Basso, Musetti, Ceppellini e Sorrentino. Convocato, per la gioia del direttivo e dei soci, anche Francesco ‘Bobo’ Moncagatto, che torna all’attività dopo un delicato intervento chirurgico che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per mesi e mesi. Messina, che schiera l’atteso grande ex Gianluca Naso, è già sicuro dei Play-Out. Primi singolari al via alle 10, ingresso libero.