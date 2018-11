Masters Cup: Roger Federer vince il girone. Kevin Anderson secondo

Roger Federer (3) si è qualificato per la 15a volta per le semifinali delle ATP Finals alla sua 16a apparizione nel torneo riservato ai migliori del mondo. L’elvetico ha superato Kevin Anderson (6) per 6-4 6-3 nell’ultimo incontro del Gruppo Hewitt.

Il 37enne basilese si è quindi preso la rivincita contro il sudafricano, che lo aveva battuto nei quarti di finale di Wimbledon 13-11 al quinto set quest’estate, portando sul 5-1 il totale dei confronti diretti. Poco male per il 32enne, che approda comunque alla sua prima presenza al torneo dei maestri al penultimo atto.

Il primo set si è risolto dal settimo game, con tre break filati prima che Federer chiudesse la frazione sul proprio servizio. Nel secondo il rossocrociato ha piazzato l’allungo decisivo con due break nel finale.

Nella giornata conclusiva del Gruppo Hewitt, Dominic Thiem (ATP 8) ha ottenuto la sua prima vittoria in queste ATP Finals, battendo Kei Nishikori (9) con i parziali di 6-1 6-4 in 1h26′ di gioco. Dopo un primo set dominato dall’austriaco, il giapponese ha cercato di reagire nella seconda frazione, ma il break concesso nel 7o game ha definitivamente spianato la strada a Thiem.