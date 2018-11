Challenger Pune e Andria: La situazione aggiornata

Pune CH, India $50,000+H

Date: 11/19/2018 Original Cut Off: 246 Ranking Date: 10/29/2018

86 Albot, Radu (MDA)

108 Bhambri, Yuki (IND)

118 Trungelliti, Marco (ARG)

121 Ramanathan, Ramkumar (IND)

132 Ymer, Elias (SWE)

137 Polmans, Marc (AUS)

142 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

153 Sugita, Yuichi (JPN)

175 Clarke, Jay (GBR)

183 Peliwo, Filip (CAN)

187 Moriya, Hiroki (JPN)

189 Martin, Andrej (SVK)

193 Lee, Duckhee (KOR)

202 Safwat, Mohamed (EGY)

211 Schnur, Brayden (CAN)

213 Ward, James (GBR)

221 Griekspoor, Scott (NED)

224 Kavcic, Blaz (SLO)

232 Ilkel, Cem (TUR)

233 Watanuki, Yosuke (JPN)

241 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

246 Neuchrist, Maximilian (AUT)

Alternates

262 Banes, Maverick (AUS)

268 Yang, Tsung-Hua (TPE)

270 Purcell, Max (AUS)

271 Viola, Matteo

273 Sels, Jelle (NED)

279 Petrovic, Danilo (SRB)

281 Oliveira, Goncalo (POR)

282 Uchida, Kaichi (JPN)

Andria CH, Italy €43,000+H

Date: 11/19/2018 Original Cut Off: 225 Ranking Date: 10/29/2018

98 Granollers, Marcel (ESP)

99 Humbert, Ugo (FRA)

103 Andujar, Pablo (ESP)

105 Sonego, Lorenzo

116 Lorenzi, Paolo

117 Berankis, Ricardas (LTU)

123 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

127 Baghdatis, Marcos (CYP)

144 Halys, Quentin (FRA)

146 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

148 Moutet, Corentin (FRA)

155 Martinez, Pedro (ESP)

156 Novak, Dennis (AUT)

160 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

170 Hemery, Calvin (FRA)

174 Baldi, Filippo

177 Gerasimov, Egor (BLR)

201 Galovic, Viktor (CRO)

206 Giustino, Lorenzo

207 Ignatik, Uladzimir (BLR)

223 Kolar, Zdenek (CZE)

225 Gaio, Federico