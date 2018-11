Coppa Davis 2018, Francia-Croazia: i convocati per la finale, c’è il ritorno di Tsonga

Sono state diramate in maniera ufficiale le convocazioni di Francia e Croazia per la finale di Coppa Davis che si svolgerà dal 23 al 25 novembre allo Stadio Pierre Mauroy di Lille.

Yannick Noah, selezionatore della compagine transalpina, ha deciso di chiamare Lucas Pouille, Jeremy Chardy, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut e Jo-Wilfried Tsonga, scivolato oltre il duecentesimo posto del ranking mondiale a causa di un infortunio e di nuovo disponibile per un incontro a squadre ad un anno di distanza dalla finale vinta col Belgio nel 2017. Non ci sarà Richard Gasquet, mentre Benoit Paire e Julien Benneteau ricopriranno il ruolo di riserve nel caso in cui uno o più convocati dovessero declinare l’invito.

Zeljko Krajan, capitano della squadra croata, conferma gli stessi giocatori che hanno preso parte alla semifinale contro gli Stati Uniti: toccherà a Marin Cilic, Borna Coric, Ivan Dodig, Mate Pavic e Franko Skugor provare a conquistare il secondo titolo nella storia della Croazia, il primo dal 2005.