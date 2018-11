Serie A1 Femminile, Girone 2: TC Prato in semifinale, duello Beinasco-Stampa Sporting

Continuerà almeno sino alle semifinali il cammino delle campionesse in carica del Tennis Club Prato che, in virtù del pareggio per 2-2 ottenuto contro l’USD Tennis Beinasco, si sono garantite l’accesso alla seconda fase: per le toscane successi di Trevisan e Trevisan/Sanesi, lombarde che hanno ottenuto il pareggio grazie ai singolari vinti da Di Sarra e Rossi.

Altro pareggio, ovviamente con il risultato identico, tra Circolo della Stampa Sporting e Tennis Club Parioli: Rosatello firma il momentaneo 1-0 piemontese, Soler Espinosa e Burnett ribaltano la situazione prima del definitivo pari sancito dalla vittoria di Rosatello/Gardella in doppio.

GIRONE 2

USD TENNIS BEINASCO – TENNIS CLUB PRATO 2-2

Federica Di Sarra (B) b. Gaia Sanesi (P) 61 62

Martina Trevisan (P) b. Anastasia Grymalska (B) 62 61

Federica Rossi (B) b. Asia Serafini (P) 61 75

Martina Trevisan/Gaia Sanesi (P) b. Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) 75 64

CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING TORINO – TENNIS CLUB PARIOLI 2-2

Camilla Rosatello (S) b. Martina Di Giuseppe (P) 64 60

Silvia Soler Espinosa (P) b. Despina Papamichail (S) 63 64

Nastassja Burnett (P) b. Federica Joe Gardella (S) 62 62

Camilla Rosatello/Federica Joe Gardella (S) b. Nastassja Burnett/Silvia Soler Espinosa (P) 75 76(1)

CLASSIFICA

10 (5) Tennis Club Prato A.S.D.

7 (5) USD Tennis Beinasco

7 (5) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino

4 (5) Tennis Club Parioli