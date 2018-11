Serie A1 Femminile, Girone 1: CT Lucca ko a sorpresa, il TC Genova vola in vetta

Ci avviciniamo alle ultime battute della fase a gironi della Serie A1 Femminile 2018: nel Girone 1 c’è da segnalare la sconfitta del CT Lucca, battuto in casa per 1-3 dal Tennis Club Genova 1893. La compagine ligure, trascinata dalla coppia Samsonova-Bronzetti nei singolari e Samsonova-Brianti nel doppio, aggancia in testa alla classifica proprio le toscane (Genova ha una partita in meno, che recupererà giovedì contro la Società Canottieri Casale).

L’altro incontro del Girone 1 ha visto il Club Atletico Faenza imporsi sul campo di Casale per 3-1: protagoniste di giornata Camilla Scala, Alice Balducci e Andrea Perez Gamiz.

GIRONE 1

SOCIETA’ CANOTTIERI CASALE – CLUB ATLETICO FAENZA 1-3

Camilla Scala (F) b. Andreea Cristina Mitu (C) 63 63

Stefania Rubini (C) b. Andrea Perez Gamiz (F) 76(5) 76(5)

Alice Balducci (F) b. Enola Chiesa (C) 61 61

Andrea Perez Gamiz/Camilla Scala (F) b. Stefania Rubini/Enola Chiesa (C) 57 61 10-3

CT LUCCA – TENNIS CLUB GENOVA 1893 1-3

Tatiana Pieri (L) b. Alberta Brianti (G) 75 64

Liudmila Samsonova (G) b. Jessica Pieri (L) 76(6) 63

Lucia Bronzetti (G) b. Alice Matteucci (L) 61 75

Liudmila Samsonova/Alberta Brianti (G) b. Jessica Pieri/Tatiana Pieri (L) 62 36 10-5

CLASSIFICA

8 (4) Tennis Club Genova 1893*

8 (5) CT Lucca

7 (5) Club Atletico Faenza

1 (4) Società Canottieri Casale*

*una partita in meno