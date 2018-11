Serie A1 Maschile, Girone 3: Angiulli Bari-TC Italia, è lotta per le semifinali

Penultimo weekend di incontri della fase a gironi in Serie A1. Nel Girone 3 permane l’equilibrio tra TC Italia e SG Angiulli Bari, che lotteranno fino all’ultima giornata per strappare il pass per le semifinali: le due compagini si sono affrontate nella giornata di domenica e la sfida è terminata in parità, 3-3.

L’altro match ha vinto prevalere, piuttosto nettamente, l’ATA Trentino sul TC Palermo Due per 5-1: pratica già chiusa dopo gli incontri di singolare vinti da Grigelis, Ferrarolli, Bellotti e Bernardi.

GIRONE 3

TC ITALIA – SG ANGIULLI BARI 3-3

Walter Trusendi (I) b. Duilio Beretta (A) 57 63 60

Marco Furlanetto (I) b. Giovanni Narcisi (A) 62 62

Luca Narcisi (A) b. Luis Monio Gomar (I) 57 64 76(4)

Andrea Pellegrino (A) b. Matteo Donati (I) 46 75 62

Andrea Pellegrino/Duilio Beretta (A) b. Monio Luis Gomar/Marco Furlanetto (I) 64 64

Matteo Donati/Walter Trusendi (I) b. Giovanni Narcisi/Luca Narcisi (A) 62 61

ATA TRENTINO – TC PALERMO DUE 5-1

Laurynas Grigelis (T) b. Cristian Carli (P) 60 63

Davide Ferrarolli (T) b. Gabriele Dolce (P) 63 64

Riccardo Bellotti (T) b. Antonio Campo (P) 61 63

Mattia Bernardi (T) b. Andrea Spitaleri (P) 60 63

Antonio Campo/Cristian Carli (P) b. Nicolò Zampoli/Stefano D’Agostino (T) 63 64

Laurynas Grigelis/Riccardo Bellotti (T) b. Gabriele Dolce/Andrea Spitaleri (P) 61 62

CLASSIFICA

11 (5) SG Angiulli Bari

10 (5) Tc Italia Giocheria Rupes

7 (5) ATA Trentino

0 (5) Tc Palermo Due Lucrativa ARL