Serie A1 Maschile, Girone 2: Aniene in semifinale, TC Crema ok in trasferta

Penultimo weekend di gare nella fase a gironi della Serie A1 Maschile 2018: il Circolo Canottieri Aniene conferma la sua superiorità, vince sul campo del CT Massa Lombarda per 4-2 ed ottiene il pass per le semifinali della rassegna nazionale. In evidenza Simone Bolelli, Matteo Berrettini, Riccardo Perin e Liam Caruana, reduce dall’avventura alle Next Gen ATP Finals di Milano.

L’altro incontro del raggruppamento ha visto il TC Crema imporsi per 4-2 contro il TC Genova 1893. La compagine ravennate vince il suo primo incontro stagionale, ma resta comunque all’ultimo posto della classifica a quota quattro punti.

GIRONE 2

CT DIL. MASSA LOMBARDA – CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 2-4

Simone Bolelli (A) b. Alessio De Bernardis (M) 61 60

Liam Caruana (A) b. Samuele Ramazzotti (M) 76(4) 36 63

Zhizhen Zhang (M) b. Matteo Berrettini (A) 63 76(4)

Riccardo Perin (A) b. Lorenzo Rottoli (M) 46 63 75

Matteo Berrettini/Simone Bolelli (A) b. Alessio De Bernardis/Samuele Ramazzotti (M) 63 63

Zhizhen Zhang/Lorenzo Rottoli (M) b. Liam Caruana/Raffaele Giuliano (A) 64 64

TC GENOVA 1893 – TENNIS CLUB CREMA 2-4

Andrey Golubev (C) b. Edoardo Eremin (G) 76 62

Alessandro Coppini (C) b. Francesco Picco (G) 63 64

Adrian Ungur (C) b. Adrian Menendez Maceiras (G) 46 64 63

Lorenzo Bresciani (C) b. Paolo Dagnino (G) 64 64

Adrian Menendez Maceiras/Paolo Dagnino (G) b. Riccardo Sinicropi/Lorenzo Bresciani (C) 61 06 10-3

Alessandro Motti/Francesco Picco (G) b. Andrey Golubev/Alessandro Coppini (C) 46 75 10-8

CLASSIFICA

12 (5) Circolo Canottieri Aniene

7 (5) Tennis Club Crema

6 (5) Tennis Club Genova 1893

4 (5) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda