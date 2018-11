Arriva il nuovo logo dell’ATP

Conclusa ormai la stagione 2018 e approfittando del fatto che tutti gli occhi sono puntati sulle ATP Finals, l’ATP ha colto l’occasione per annunciare il suo nuovo logo per il 2019.

Il nuovo e rinnovato logo è il quinto nella storia dell’ATP, da quando è stata creata nel 1972.

Successivamente sono stati seguiti i cambiamenti nel 1990, 2001 e 2009.

“Questi tipi di iniziative ambiziose e innovative ci permettono di coinvolgere e ispirare i fan di tutto il mondo, dai più appassionati a quelli occasionali”, ha dichiarato Chris Kermode, Capo dell’ATP.

Tennis is evolving and so are we 🔥

Be the first to see our new logo which launches in 2019 👊 #LOVEITALL pic.twitter.com/p8zmoNbR2U

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 13 novembre 2018