Novak Djokovic difende Roger Federer dopo le accuse di Benneteau sul trattamento di favore: “Se non lui, chi può averlo?”

Novak Djokovic, su richiesta domanda di un giornalista, ha risposto alle dichiarazioni di Julien Benneteau, secondo il quale il tennis di oggi tende a favorire troppo certi giocatori citando il caso di Roger Federer.

“Beh, è molto discutibile perchè, in fin dei conti, in un certo senso Roger merita un trattamento speciale perchè è sei volte campione degli Australian Open e probabilmente è il più grande di sempre.

Se non lui, chi può averlo? La gente vuole vederlo giocare sul campo centrale, e vuole vederlo nell’ora migliore, che sono le 7:30 della sera nella Rod Laver Arena. Ad essere onesto, capisco anche il punto di vista di Julien perchè a volte può sembrare che certi giocatori siano favoriti anno dopo anno in certi tornei.

Ma Julien e i tennisti in generale hanno anche tratto beneficio da Roger, per tutto quello che lui ha fatto per questo sport”.