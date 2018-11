Angelo Binaghi su Milano: “per far esplodere definitivamente le Next Gen ci vuole un impianto del tennis in città”

Angelo Binaghi ha parlato della seconda edizione delle Next gen di Milano e poi della possibilità che la città di Milano possa avere un impianto fisso.

“Sono molto soddisfatto, anche la seconda edizione è andata molto bene. Ma per fare ancora meglio, per far esplodere definitivamente le Next Gen ci vuole un impianto del tennis in città. Il Palalido? Per ora non c’è.

Ma è chiaro che un campo in Milano renderebbe tutto più facile per i milanesi”.