Masters Cup: La sconfitta di Roger Federer. Bene Kevin Anderson (VIDEO)

Le ATP Finals di Londra sono iniziate decisamente in salita per Roger Federer (ATP 3). Nervoso e troppo falloso, il basilese ha ceduto il passo di fronte a un Kei Nishikori (9) tutt’altro che irresistibile e che non festeggiava una vittoria al cospetto di King Roger dal 2014 (6 ko consecutvi). Il 7-6 (7/4) 6-3 finale obbliga il rossocrociato a imporsi negli altri due incontri del Gruppo Hewitt, che lo vedranno opposto nell’ordine a Dominic Thiem (8) e Kevin Anderson (6).

Iniziato con tanti errori su ambo i lati del campo, il match è salito di tono con il passare dei game, non facendo mancare nemmeno qualche sporadica giocata spettacolare. Tuttavia è comunque mancata la continuità soprattutto per quel che concerne Federer, che è crollato nel secondo set dopo aver trovato il break in entrata.

Le ATP Finals si erano aperte con una vittoria di Kevin Anderson (ATP 6). Il sudafricano si è sbarazzato in due set di Domenic Thiem (8) con il punteggio di 6-3 7-6 (12/10) nel primo match valido per il gruppo Lleyton Hewitt. Al 32enne è bastato un break in entrata del primo set e un tie-break per avere la meglio sull’austriaco.