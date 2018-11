Masters Cup: Roger Federer “Dall’ultimo torneo giocato è passato poco tempo eppure mi sembra un secolo”

Roger Federer è pronto per cominciare la sua avventura alle ATP Finals questa sera alle 21h00 contro Kei Nishikori. Il basilese, eletto per la 16esima volta come il preferito dai fan, è molto emozionato, ma al tempo stesso determinato, di poter nuovamente partecipare a questa competizione e di avere la possibilità di raggiungere il 100o titolo in carriera: “Questo posto assomiglia un po’ a Parigi, ho trovato un campo in erba che mi ha permesso di allenarmi a fondo”.

Il 37enne ha poi aggiunto di sentirsi in forma dopo le fatiche patite durante il Masters 1000: “Dall’ultimo torneo giocato è passato poco tempo eppure mi sembra un secolo”.