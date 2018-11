Challenger Kobe: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana

Challenger Kobe CH | Indoor | $50.000

(1) Nishioka, Yoshihito vs Echargui, Moez

Qualifier vs Qualifier

Santillan, Akira vs Ochi, Makoto

Tokuda, Renta vs (8) Kwon, Soonwoo

(4) Soeda, Go vs (WC) Uesugi, Kaito

(WC) Hazawa, Shinji vs Qualifier

Oliveira, Goncalo vs Ruusuvuori, Emil

Li, Zhe vs (7) Watanuki, Yosuke

(6) Uchiyama, Yasutaka vs Imai, Shintaro

Qualifier vs (WC) Ehara, Hiroyasu

Samper-Montana, Jordi vs (WC) Sekiguchi, Shuichi

Kim, Cheong-Eui vs (3) Moriya, Hiroki

(5) Lee, Duckhee vs Nam, Ji Sung

Chung, Yunseong vs Sels, Jelle

Shimizu, Yuta vs Zhang, Ze

Wu, Di vs (2) Ito, Tatsuma