Challenger Houston, Champaign e Buenos Aires: Tabelloni di Quali. Nessun azzurro al via

Challenger Champaign CH | Indoor | $75.000

(1) Torpegaard, Mikael vs Bye

(WC) Chakravarthi, Caleb vs Khabibulin, Timur

Bye vs Kovacevic, Aleksandar

Bye vs (6) Cacic, Nikola

(2) Shane, Ryan vs Bye

Madarasz, Gergely vs (WC) Scott, Fletcher

(WC) Gomes, Gui vs Hiltzik, Aron

Bye vs (5) Ayeni, Alafia

(3) Nguyen, Daniel vs Bye

Roelofse, Ruan vs Bye

Bye vs (WC) Budic, Vuk

Bye vs (7) Thomas, Danny

(4) Krainik, Pavel vs Bye

(WC) Verbeek, Sem vs Bye

Bye vs (WC) Mayo, Keenan

Bye vs (8) Mora, Maxime

Challenger Houston CH | Cemento | $150.000

(1) Gonzalez, Alejandro vs Chang, Jonathan

(WC) Paluch, Karol vs (8) Galarneau, Alexis

(2) Gomez, Alejandro vs Matsukevich, Denis

(WC) Eskeland, Jacob vs (7) Adams, Harrison

(3) Redlicki, Michael vs (WC) Ribeiro Lago, Elio Jose

Gomez, Lucas vs (6) Redlicki, Martin

(4) Lenz, Julian vs Lammons, Nathaniel

Patino, Luis vs (5) Habib, Hady

Challenger Buenos Aires CH | Terra | $50.000

(1) Blanch, Ulises vs Bye

Malla, Bastian vs Alvarez, Nicolas

Zukas, Matias vs Galarza, Juan Ignacio

Bye vs (5) Ugo Carabelli, Camilo

(2) Coria, Federico vs Bye

Seyboth Wild, Thiago vs Lama, Gonzalo

Sorgi, Joao Pedro vs (WC) Zlatanovic, Arsenije

Bye vs (6) Casanova, Hernan

(3) Varillas, Juan Pablo vs Bye

Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs Velotti, Agustin

Lipovsek Puches, Tomas vs Arreche, Nicolas Alberto

Olivieri, Genaro Alberto vs (8) Luz, Orlando

(4) Taberner, Carlos vs Bye

Pena Lopez, Manuel vs Etcheverry, Tomas Martin

Sakamoto, Pedro vs (WC) Farjat, Tomas

Bye vs (7) Villanueva, Gonzalo