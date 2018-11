Fed Cup – Finale: Rep. Ceca vs Usa. LIVE il Day 1

FED CUP – Repubblica Ceca – Stati Uniti – Finale

sabato

alle ore 14.00

Barbora Strycova (CZE) c. Sofia Kenin (USA)



Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova (CZE) c. Alison Riske (USA)



Il match deve ancora iniziare

domenica

alle ore 12.00

Katerina Siniakova (CZE) c. Sofia Kenin (USA)

a seguire

Barbora Strycova (CZE) c. Alison Riske (USA)

a seguire

Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova (CZE) c. Danielle Collins/Nicole Melichar (USA)