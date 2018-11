ATP Awards 2018: Novak Djokovic sugli scudi. Rafael Nadal beffa Roger Federer come sportivo dell’anno

Novak Djokovic, com’era facilmente prevedibile, è stato ufficialmente riconosciuto come il giocatore dell’anno nell’ATP World Tour per il 2018.

Roger Federer ha ricevuto il premio come giocatore preferito dai fans ed invece è andato a Rafael Nadal quello della sportività, lo speciale “Stefan Edberg Sportsmanship Award“.

Stefanos Tsitsipas, invece, è stato insignito del premio dedicato al giocatore che ha compiuto i maggiori progressi.

I premi ATP 2018

– Stefan Edberg Sportmanship Award: Rafa Nadal (votato dai giocatori).

– Numero 1 Atp: Novak Djokovic (determinato dal ranking).

– Comeback player of the year: Novak Djokovic (votato dai giocatori).

– Numero 1 Atp coppia di doppio: Oliver Marach & Mate Pavic (determinato dal ranking).

– Most Improved Player of the year: Stefanos Tsitsipas (votato dai giocatori).

– Newcomer of the year: Alex De Minaur (votato dai giocatori).

– Arthur Ashe Humanitarian of the year: Tommy Robredo (premiato dall’Atp).

– Coach of the year: Marian Vajda (votato dai coach).

– Fan’s Favourite single: Roger Federer (votato dai fan).

– Fan’s Favourite double: Mike Brya & Jack Sock (votato dai fan).

– Ron Bookman Media Excellence Award: Sue Barker (premiato dall’Atp).

– Atp World Tour Masters 1000 Tournament of the year: Indian Wells (votato dai giocatori).