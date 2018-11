Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 19 novembre)

La panoramica completa dei tennisti italiani impegnati, a partire da lunedì, nei tornei del circuito under 18: Francesco Passaro e Luca Castagnola saranno al via in un G2 ad Israele, così come Federica Sacco e Anita Bertoloni.

Da tenere d’occhio anche Luciano Darderi, che continua la tournée sudamericana e sarà di scena in Bolivia.

Marshall Open in Honour of Anna Smashnova (Israele – G2 – Cemento outdoor)

Q: Luca Castagnola

MD: Francesco Passaro

Patuju Junior Open 2018 (Bolivia – G3 – Terra outdoor)

MD: Luciano Darderi

Smash Academy ITF Junior Tournament (Egitto – G3 – Terra outdoor)

Q: Riccardo Trione, Giulio Perego, Mario Organista, Benito Massacri, Alberto Orso, Amedeo Jorio

MD: Flavio Cobolli, Pietro Marino

Wirral Junior International, Liverpool (Week 2) (Gran Bretagna – G5 – Cemento indoor)

MD: Alessio Tramontin

Oujda-Angad Junior Open (Marocco – G5 – Terra outdoor)

MD: Marco Furlanetto, Alessandro Parigi

ITF East Africa Junior Circuit 18 & Under KEN 1 (Kenya – G5 – Terra outdoor)

Q: Riccardo Rotilio, Giuseppe Bonaiuti, Alexander Gammariello

Marshall Open in Honour of Anna Smashnova (Israele – G2 – Cemento outdoor)

Q: Anita Bertoloni

MD: Federica Sacco

Smash Academy ITF Junior Tournament (Egitto – G3 – Terra outdoor)

Q: Alessandra Simone, Beatrice Ricci, Beatrice Stagno, Anita Di Pietro

MD: Alice Amendola, Asia Serafini, Sofia Rocchetti

ITF East Africa Junior Circuit 18 & Under KEN 1 (Kenya – G5 – Terra outdoor)

MD: Sofia Pizzoni, Chiara Alesiani