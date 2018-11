Finita l’avventura di Liam Caruana alle Next Gen ATP Finals: “la cosa più importante è che grazie a queste partite ho imparato molto del mio gioco, ora ho più chiaro in mente su quali aspetti devo migliorare per arrivare in alto” (con il video della partita con Rublev)

“È stato fantastico poter condividere questo torneo con i 7 migliori Next Gen al mondo. Anche giocare davanti al pubblico italiano mi ha fatto un immenso piacere. Quindi l’esperienza nel suo complesso non può che essere più che positiva. Questi giocatori sono chiaramente un paio di passi davanti a me, ma credo fermamente che se lavoro duro e bene posso arrivare in alto”.

“Ma la cosa più importante è che grazie a queste partite ho imparato molto del mio gioco, ora ho più chiaro in mente su quali aspetti devo migliorare per arrivare in alto.

La continuità e la condizione fisica. Durante la off season mi concentrerò sicuramente su questi due aspetti per ripartire. Adesso per prima cosa mi prenderò qualche giorno di pausa, di stacco. Poi ritornerò in campo al Challenger di Andria e tutto il focus sarà per la preparazione il prossimo anno.

Non mi sono mai posto obiettivi di ranking, ma l’anno prossimo voglio avvicinarmi ai Top 200”.