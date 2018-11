Rafa Nadal e la maledizione delle Finals

Finale nel 2010 e nel 2013, semifinale nel 2006, nel 2007 e nel 2015, eliminazioni cocenti al round robin nel 2009, 2011 e l’anno scorso, senza dimenticare le tante assenze sparse qua e là che spesso hanno fatto male ovviamente all’atleta ma anche ai tifosi: il rapporto fra le ATP Finals e lo spagnolo Rafa Nadal è spiegato alla perfezione da questi numeri che raccontano statistiche inequivocabili e un’amara verità. Stranisce che un campionissimo come il maiorchino non sia mai riuscito a portare a casa l’ultimo appuntamento della stagione in singolare ma ci sono fattori che ci dicono con certezza che l’amore fra Nadal e le Finals non è mai sbocciato.

Quest’anno la storia si ripete ancora una volta, in una stagione falcidiata dagli infortuni e che porta Rafa di nuovo sotto i ferri e di nuovo a dare forfait alle Finals londinesi: tornerà a inizio 2019 in tempo per la stagione australiana ma per Nadal, anche quest’anno, le Finals rimarranno un sogno che sempre più somiglia a un incubo.

La superficie rapida, gli avversari che con le Finals hanno saputo creare un rapporto differente e più redditizio, un appuntamento (giustamente) collocato alla fine di un lungo calendario tennistico a cui non è difficile presentarsi stanchi e logori fisicamente: dietro il poco feeling che Nadal ha avuto nel tempo con il torneo riservato ai migliori 8 di una stagione c’è un mix di tutte queste ragioni, motivi che lo hanno portato a un qualcosa che lui non è abituato a gestire…la sconfitta.

Una casella che rimane vuota quindi e le occasioni che giocoforza diminuiranno sempre più: onestamente vedo l’obiettivo Finals per Nadal diventare più complicato, soprattutto perché il suo fisico lo porterà a concentrare le sue attenzioni verso sempre meno obiettivi, prediligendo quella stagione su terra rossa che lo ha reso immortale.

Rimane l’amaro in bocca perché in una stagione che ha visto i top player faticare e lottare con periodi no e infortuni sarebbe stato bellissimo avere un’ultima occasione per vederli battagliare sul campo facendoci rivivere le emozioni dei loro grandi duelli. Senza Nadal, i duellanti Federer e Djokovic guadagnano possibilità di vittorie…ma perdono un grande duellante. Sperando che ci siano altre chances per Rafa.

Alessandro Orecchio