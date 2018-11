Challenger Knoxville: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana

Challenger Knoxville CH | Indoor | $75.000

(1/WC) Sandgren, Tennys vs Laaksonen, Henri

Quiroz, Roberto vs Rola, Blaz

Serdarusic, Nino vs Milojevic, Nikola

(WC) Stodder, Timo vs (6) Jung, Jason

(4) Mmoh, Michael vs Qualifier

Qualifier vs Majchrzak, Kamil

Qualifier vs Arevalo, Marcelo

Qualifier vs (8) Opelka, Reilly

(7) Polansky, Peter vs (Alt) Harrison, Christian

Eubanks, Christopher vs (WC) Wolf, Jeffrey John

(WC) Touliatos, Preston vs Karlovskiy, Evgeny

Aragone, JC vs (3) Klahn, Bradley

(5) Smyczek, Tim vs Smith, John-Patrick

Koepfer, Dominik vs (Alt) Krueger, Mitchell

(SE) Paul, Tommy vs Fratangelo, Bjorn

Kamke, Tobias vs (2) Granollers, Marcel