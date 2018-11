Roger Federer: “Ora mi riposerò e cercherò di prepararmi al meglio per le finali di Londra”.

C’è rammarico per quel tie-break finale che ha sancito l’eliminazione dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma Roger Federer non vede il bicchiere completamente vuoto e cerca di trovare un lato positivo a questa sconfitta: “Ho giocato su buoni livelli, ovviamente perdere partite così tirate non è mai divertente. Però sono felice di essere venuto a Parigi, è stata una buona scelta”.

Una sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca, ma dà anche diverse indicazioni positive al renano: “Sono uscito in semifinale, Nole ha disputato una grande partita ed io sono riuscito ad esprimermi meglio rispetto a settimana scorsa a Basilea. Ora guardo avanti, mi riposerò e cercherò di prepararmi al meglio per le finali di Londra”.