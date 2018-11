Masters 1000 Parigi Bercy: A sorpresa vince il torneo Karen Khachanov

Karen Khachanov si conferma imbattibile nei momenti decisivi. Alla sua quarta finale in carriera, il 22enne russo, numero 18 del ranking ATP, è andato a trionfare anche al Masters 1000 di Parigi-Bercy battendo nientemeno che il futuro numero uno al mondo Novak Djokovic per 7-5 6-4. Reduce dalla splendida e vincente sfida contro Roger Federer del giorno prima, Nole si è fatto sorprendere dalla solidità del giovane fenomeno del tennis, che in carriera aveva già trionfato a Mosca e Marsiglia (quest’anno) e nel 2016 a Chengdu.

Il serbo – che nell’unico precedente tra i due di qualche mese fa agli ottavi di Wimbledon era uscito nettamente vittorioso – interrompe così una serie di 22 incontri consecutivi con i relativi trionfi a Cincinnati, Flushing Meadows e Shanghai.

