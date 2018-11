Serie A1 Maschile, Girone 3: pareggio tra Angiulli Bari e ATA, in corso Palermo 2-TC Italia

In corso in queste ore la quarta giornata del campionato di Serie A1 Maschile. Il Girone 3 vede affrontarsi TC Palermo Due e TC Italia: ora in diretta i due singolari, con i toscani nettamente in vantaggio grazie a Filippo Volandri e Marco Furlanetto.

Già disputato l’altro incontro tra SG Angiulli Bari e ATA Trentino: pirotecnico pareggio per 3-3.

TC PALERMO DUE – TC ITALIA

Antonio Campo (P) vs Filippo Volandri (I) *1-5 IN CORSO

Massimo Ienzi (P) vs Marco Furlanetto (I) *1-5 IN CORSO

SG ANGIULLI BARI – ATA TRENTINO 3-3 (giocata il 30/10)

Luca Narcisi (A) b. Stefano D’Agostino (T) 61 61

Andrea Pellegrino (A) b. Riccardo Bellotti (T) 64 36 63

Mattia Bernardi (T) b. Giovanni Narcisi (A) 62 63

Laurynas Grigelis (T) b. Danilo Petrovic (A) 76(2) 64

Andrea Pellegrino/ Danilo Petrovic (A) b. Davide Ferrarolli/Mattia Bernardi (T) 62 61

Laurynas Grigeli/Riccardo Bellotti (T) b. Luca Narcisi/Giovanni Narcisi (A) 64 64

CLASSIFICA

10 (4) SG Angiulli Bari

6 (3) Tc Italia Giocheria Rupes

4 (4) ATA Trentino

0 (3) Tc Palermo Due Lucrativa ARL