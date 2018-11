Serie A1 Maschile, Girone 3: TC Italia corsaro a Palermo, Angiulli Bari-ATA 3-3

In corso in queste ore la quarta giornata del campionato di Serie A1 Maschile. Il Girone 3 vede affrontarsi TC Palermo Due e TC Italia: ora in diretta gli ultimi due doppi, con i toscani che hanno chiuso la pratica dopo i singolari (0-4).

Già disputato l’altro incontro tra SG Angiulli Bari e ATA Trentino: pirotecnico pareggio per 3-3.

TC PALERMO DUE – TC ITALIA 0-4

Filippo Volandri (I) b. Antonio Campo (P) 6-1 6-3

Marco Furlanetto (I) b. Massimo Ienzi (P) 6-2 6-4

Matteo Donati (I) b. Cristian Carli (P) 7-5 6-2

Luis Gomar Monio (I) b. Andrea Spitaleri (M) 6-2 6-0

Cristian Carli/Massimo Ienzi (P) vs Filippo Volandri/Matteo Donati (I) 1-4 IN CORSO

Andrea Spitaleri/Gabriele Dolce (P) vs Marco Furlanetto/Mattia Mancini (I) 2-3 IN CORSO

SG ANGIULLI BARI – ATA TRENTINO 3-3 (Giocata il 30/10)

Luca Narcisi (A) b. Stefano D’Agostino (T) 6-1 6-1

Andrea Pellegrino (A) b. Riccardo Bellotti (T) 6-4 3-6 6-3

Mattia Bernardi (T) b. Giovanni Narcisi (A) 6-2 6-3

Laurynas Grigelis (T) b. Danilo Petrovic (A) 7-6(2) 6-4

Andrea Pellegrino/ Danilo Petrovic (A) b. Davide Ferrarolli/Mattia Bernardi (T) 6-2 6-1

Laurynas Grigeli/Riccardo Bellotti (T) b. Luca Narcisi/Giovanni Narcisi (A) 6-4 6-4

CLASSIFICA

10 (4) SG Angiulli Bari

6 (3) Tc Italia Giocheria Rupes

4 (4) ATA Trentino

0 (3) Tc Palermo Due Lucrativa ARL