Serie A1 Maschile, Girone 2: TC Genova ok con l’Aniene, pari tra Crema e Massa Lombarda

Si è disputata la quarta giornata del Campionato di Serie A1 Maschile. Il Girone 2 vede saldamente al comando il Circolo Canottieri Aniene, incappato lo scorso 31 ottobre nella prima sconfitta stagionale contro il TC Genova 1893 (4-2 il punteggio finale in favore della compagine ligure, trascinata dalle ottime prestazioni di Edoardo Eremin e Francesco Picco).

Termina in parità l’incontro tra TC Crema e CT Massa Lombarda: 2-2 dopo i singolari, una vittoria per parte nei doppi (Gaio/Ocleppo a segno per la compagine romagnola, Coppini/Golubev vittoriosi per i lombardi) per il complessivo 3-3.

TC CREMA – CT DIL. MASSA LOMBARDA 3-3

Andrey Golubev (C) b. Zhizhen Zhang (M) 7-5 6-4

Julian Ocleppo (M) b. Alessandro Coppini (C) 6-1 6-4

Federico Gaio (M) b. Adrian Ungur (C) 6-4 7-5

Lorenzo Bresciani (C) b. Alessio De Bernardis (M) 6-2 6-3

Federico Gaio/Julian Ocleppo (M) b. Lorenzo Bresciani/Adrian Ungur (C) 6-3 6-4

Alessandro Coppini/Andrey Golubev (C) b. Lorenzo Rottoli/Zhizhen Zhang (M) 6-4 6-4

CC ANIENE – TC GENOVA 1893 2-4 (Giocata il 31/10)

Edoardo Eremin (G) b. Jacopo Berrettini (A) 6-7(8) 6-3 7-5

Francesco Picco (G) b. Flavio Cipolla (A) 7-5 4-6 6-1

Stephane Robert (G) b. Gianluigi Quinzi (A) 3-6 ritiro

Riccardo Perin (A) b. Paolo Dagnino (G) 6-3 6-1

Edoardo Eremin/Francesco Picco (G) b. Vincenzo Santopadre/Riccardo Perin (A) 7-6(4) 6-4

Flavio Cipolla/Jacopo Berrettini (A) b. Alessandro Motti/Jacopo Eugenio Accatino (G) 4-6 7-6(5) 10-1

CLASSIFICA

9 (4) Circolo Canottieri Aniene

6 (4) Tennis Club Genova 1893

4 (4) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda

4 (4) Tennis Club Crema

Lorenzo Carini