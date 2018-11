Serie A1 Maschile, Girone 2: TC Genova ok con l’Aniene, in diretta Crema-Massa Lombarda

Ora in corso la quarta giornata di Serie A1 Maschile: già giocato il match tra Canottieri Aniene e TC Genova 1893, con i liguri vittoriosi per 4-2 nel posticipo che si è disputato lo scorso 31 ottobre. Si stanno affrontando in questi istanti, invece, TC Crema e CT Massa Lombarda: in corso i due singolari, Golubev affronta Zhang e Coppini incontra Ocleppo.

TC CREMA – CT DIL. MASSA LOMBARDA

Andrey Golubev (C) vs Zhizhen Zhang (M) 7-5 1-0* IN CORSO

Alessandro Coppini (C) vs Julian Ocleppo 1-6 *2-3 IN CORSO

CC ANIENE – TC GENOVA 1893 2-4 (giocata il 31/10)

Edoardo Eremin (G) b. Jacopo Berrettini (A) 67(8) 63 75

Francesco Picco (G) b. Flavio Cipolla (A) 75 46 61

Stephane Robert (G) b. Gianluigi Quinzi (A) 36 ritiro

Riccardo Perin (A) b. Paolo Dagnino (G) 63 61

Edoardo Eremin/Francesco Picco (G) b. Vincenzo Santopadre/Riccardo Perin (A) 76(4) 64

Flavio Cipolla/Jacopo Berrettini (A) b. Alessandro Motti/Jacopo Eugenio Accatino (G) 46 76(5) 10-1

CLASSIFICA

9 (4) Circolo Canottieri Aniene

6 (4) Tennis Club Genova 1893

3 (3) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda

3 (3) Tennis Club Crema