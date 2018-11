Serie A1 Maschile, Girone 1: Parioli ok in trasferta, ora in corso Sassuolo-Palermo

E’ in corso la quarta giornata della Serie A1 Maschile 2018. In campo, per il Girone 1, Sporting Club Sassuolo e Circolo del Tennis Palermo: ora in corso i singolari, Dalla Valle-Fortuna e Vianello-Margaroli.

Già giocata, l’1 novembre scorso, la sfida tra Maglie e Parioli: vittoria dei romani per 4-2, mattatori di giornata Matteo Fago e Flavio Cobolli, vittoriosi sia in singolare che in doppio.

CIRCOLO TENNIS MAGLIE – TENNIS CLUB PARIOLI 2-4 (Giocata l’1/11)

Matteo Fago (P) b. Erik Crepaldi (M) 61 62

Francesco Garzelli (M) b. Andrea Bessire (P) 63 36 63

Yannick Francois Louis Jankovits (M) b. Ante Pavic (P) 63 64

Flavio Cobolli (P) b. Giorgio Portaluri (M) 46 62 76(10)

Matteo Fago/Ante Pavic (P) b. Francesco Garzelli/Erik Crepaldi (M) 26 63 11-9

Francesco Bessire/Flavio Cobolli (P) b. Giorgio Portaluri/ Yannick Francois Louis Jankovits (M) 06 64 10-7

SPORTING CLUB SASSUOLO – CIRCOLO DEL TENNIS PALERMO 0-0

Enrico Dalla Valle (S) vs Claudio Fortuna (P) 6-3 5-3* IN CORSO

Michele Vianello (S) vs Luca Margaroli (P) 6-7 4-3* IN CORSO

CLASSIFICA

9 (4) Tennis Club Parioli

6 (4) Circolo Tennis Maglie

3 (3) Circolo del Tennis Palermo

3 (3) Sporting Club Sassuolo

Lorenzo Carini