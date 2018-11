Challenger Montevideo: Il Main Draw

(1) Cuevas, Pablo vs Vilella Martinez, Mario

(WC) Seyboth Wild, Thiago vs Qualifier

(WC) Taberner, Carlos vs (WC) Cuevas, Martin

Qualifier vs (5) Monteiro, Thiago

(4) Andujar, Pablo vs Domingues, Joao

(Alt) Arguello, Facundo vs De Greef, Arthur

Bagnis, Facundo vs Berlocq, Carlos

Qualifier vs (7) Lorenzi, Paolo

(6) Dellien, Hugo vs (WC) Llanes, Francisco

Gimeno-Traver, Daniel vs Elias, Gastao

Clezar, Guilherme vs Sousa, Pedro

Qualifier vs (3) Andreozzi, Guido

(8) Londero, Juan Ignacio vs Cachin, Pedro

Giustino, Lorenzo vs Bellucci, Thomaz

Gaio, Federico vs Krstin, Pedja

Cid Subervi, Roberto vs (2) Pella, Guido