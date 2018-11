Fed Cup, Repubblica Ceca-Stati Uniti: le tenniste convocate per la finale

Sono state diramate le convocazioni di Repubblica Ceca e Stati Uniti per la finale di Fed Cup, in programma tra sabato 10 e domenica 11 novembre alla O2 Arena di Praga.

Per i padroni di casa saranno in campo le stesse giocatrici che hanno affrontato, e battuto, la Germania nel mese di aprile: in singolare saranno schierate Petra Kvitova e Karolina Pliskova, mentre per il doppio saranno impegnate Katerina Siniakova e Barbora Strycova, rispettivamente n.1 e n.5 di specialità.

Gli Stati Uniti, chiamati a difendere il titolo conquistano lo scorso anno ai danni della Bielorussia, risponderanno con Danielle Collins, Sofia Kenin, Alison Riske e la doppista, n.15 del mondo, Nicole Melichar.

CONVOCATE REPUBBLICA CECA

Petra Kvitova

Karolina Pliskova

Katerina Siniakova

Barbora Strycova

CONVOCATE STATI UNITI

Danielle Collins

Sofia Kenin

Alison Riske

Nicole Melichar