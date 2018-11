LIVE Qualificazioni Next Gen ATP Finals: Caruana-Giacomini in diretta, cronaca scritta dalle 15

Liam Caruana e Luca Giacomini si affrontano in semifinale alle Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals 2018: il primo, italo-americano, arriva all’incontro odierno con maggior freschezza per via del facile impegno precedente con Jacopo Berrettini, il quale si è ritirato nel corso del terzo set per un problema fisico, mentre Giacomini dovrà combattere contro la stanchezza dopo una lunga maratona durata ben cinque set contro Andrea Pellegrino.

LiveTennis seguirà l’incontro, in programma alle ore 15 sul Campo Centrale dello Sporting Milano 3 di Basiglio, con cronaca scritta in tempo reale.

LIAM CARUANA

20 anni (22 gennaio 1998)

Classifica ATP: 622 (best ranking 375, 12/02/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 1

Migliori risultati 2018: R2 Challenger Noumea, R2 Challenger Mestre, R2 Challenger Ortisei, R1 ATP 250 Auckland

PERCORSO

R1 – b. Jacopo Berrettini 4-2 4-2 2-1 Rit.

LUCA GIACOMINI

21 anni (24 ottobre 1997)

Classifica ATP: 656 (best ranking 581, 10/09/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 0

Migliori risultati 2018: F Ucraina F1 (Rivne), 2T Challenger Padova

PERCORSO

R1 – b. Andrea Pellegrino 4-1 4-2 1-4 2-4 4-2