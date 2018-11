Challenger Bratislava: Il Tabellone di Quali. Tre azzurri al via

Challenger Bratislava CH | Indoor | e106.000

Court 3 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30)

1. [2] Jurij Rodionov vs Tim Van Rijthoven

2. [WC] Andrej Glvac vs Lenny Hampel

3. [WC] Samuel Puskar vs Patrik Niklas-Salminen

4. Riccardo Bellotti vs [WC] Jakub Katuch

5. [4] Daniel Masur vs [WC] Erik Chren

6. [WC] Martin Fekiac vs David Poljak

7. Artem Smirnov vs [5] Frederico Ferreira Silva

Court 2 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30)

1. Tobias Simon vs [6] Roberto Marcora

2. Danylo Kalenichenko vs Elmar Ejupovic

3. [1] Alexander Bublik vs Borna Gojo

4. [3] Matteo Viola vs [WC] Marek Gengel

5. Thomas Statzberger vs Johannes Haerteis

6. Alexandar Lazov vs [7] Andres Artunedo Martinavarro

7. Artem Dubrivnyy vs Pavel Nejedly

Court 1 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30)

1. Aldin Setkic vs Viktor Durasovic

2. Marc-Andrea Huesler vs [8] Ante Pavic